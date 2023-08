To biler i frontalt sammenstød

Sydøstjyllands Brandvæsen er onsdag eftermiddag til stede på Ny Hattingvej i Horsens i forbindelse med en ulykke med to biler.

- Det er to biler, der er kørt sammen i et frontalt sammenstød. Der er to tilskadekomne, de er begge ved bevidsthed, siger indsatsleder Michael Bruun til TV2 Østjylland.

I første omgang lød meldingen på en bilbrand i forbindelse med ulykken, men da brandvæsnet ankom var begge bilister ude af bilerne, og der var ingen bilbrand.

- Vi assisterer med oprydningen herude, og så kører vi herfra inden længe, siger han.

Klokken 16.25 dirigerer politiet fortsat trafikken på Ny Hattingvej. Sydøstjyllands Politi oplyser, at en person er bragt til sygehuset.

De har ikke yderligere oplysninger om vedkommendes tilstand for nuværende.

Politiet skal nu i gang med deres uheldsundersøgelse på stedet.

Opdateres...