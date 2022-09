To 3-årige forsvandt fra børnehaven - mor dybt rystet

Set i familiens have

I farten har han glemt sin telefon, og hun kan derfor ikke komme i kontakt med ham på vejen hjem.

Han er ikke blevet ringet op af børnehaven, men en håndværker har set drengen i familiens have, og da faren hører det, ved han, at noget ikke er, som det skal være.

Inden Nagham Abdul Al når frem til Hatting, er børnene blevet fundet, men vi spoler lige tiden cirka en time tilbage.

Elias og tre andre børn formår at komme ud af børnehavens låge, en pædagog opdager og stopper dem. Men Elias og en anden dreng løber væk. Pædagogen kan kun følge efter dem et kort stykke, da hun har de to andre børn med.

Krydser en stor vej

Og så starter børnenes tur rundt i området. De krydser blandt andet en stor vej, og de når forbi familiens have, der ligger cirka 500 meter fra børnehaven, hvor en håndværker ser dem omkring klokken 13.30.

Han tror, Elias er med sin mor, og derfor siger han bare hej til drengene.