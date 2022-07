Tidligere byrådsmedlem trækker kandidatur til Foketinget

Louise Lindskrog udtalte for nylig til Horsens Folkeblad, at valgkampen om at blive Horsens' socialdemokratiske kandidat var blevet "lidt grum her i slutspurten".

- Jeg er blevet forsøgt svinet til og har også modtaget mange grimme beskeder og mails, hvor jeg er blevet kaldt både magtliderlig og dum blondine, sagde hun til avisen.

Louise Lindskrog er i forbindelse med valgkampen blevet kritiseret for at skulle være karrierepolitiker, fordi hun angiveligt har opsøgt lokalkredse på Fyn for at høre om muligheden for at opstille der. Både hun og kredsformænd på Fyn afviste dog historien.