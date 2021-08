Tiårig på elløbehjul hårdt kvæstet efter ulykke

Den kvindelige bilist er uskadt.

Det blev i 2019 lovligt at køre elløbehjul i trafikken. Som udgangspunkt skal man være 15 år, og børn under 15 år må kun køre på elløbehjul i trafikken, hvis de er sammen med en voksen, som har kontrol over kørslen.

Derudover må man kun køre én person på løbehjulet ad gangen.