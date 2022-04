Tavs indbrudstyv igen smidt ud af landet

Dengang fik han ud over udvisningen også tre og ni måneders fængsel til at tænke over sin kriminelle løbebane.

Det lader dog ifølge fredagens dom ikke til at haft den ønskede effekt.

Flere af indbruddene, han blev dømt for fredag, var foregået ved hjælp af metoden underboring. Det betyder, at man borer ind i karmen på et vindue eller en dør, stikker et værktøj ind og lirker vinduet op.

Under hele den netop afsluttede sag har den 32-årige ikke villet udtale sig til politiet.

Efter dommen reagerede han dog med at anke sagen, og den skal derfor køre igen i landsretten.