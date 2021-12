Svenske myndigheder mistænker spritsejlads i skibskollision

- Det er også det, jeg spørger mig selv om. Når man ser farvandet, så er det to nåle i en stor høstak. Jeg fatter ikke, at det kan ske. Det er bare bad luck, siger Hans Otto Holmegaard Kristensen til TV2 ØSTJYLLAND.



Han fortæller, at skibene er udstyret med både radarer og andet udstyr, der burde gøre en kollision umulig.

- Man har det udstyr, der skal til for, at det ikke skal ske. Det er det, der stadig forundrer mig, når skibe støder sammen. Til deres forsvar er det sket om natten i buldrende mørke. Den første forklaring er, at det er mørkt, siger skibseksperten.