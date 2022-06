Styrmand tilstår i sag om dødelig kollision med østjysk skib

Og det bekræfter styrmanden i retten. Forud for sin vagt klokken 23 havde han drukket alkohol, men han var stoppet igen ved en 18-tiden. Han følte sig ikke påvirket, da han tog kontrol over skibet.

I tiden omkring kollisionen havde den 30-årige talt i telefon med en ukendt person via en app for at få tiden til at gå med noget. Derfor var han ikke koncentreret om de skærme, han ellers burde være opmærksom på.

Han så noget hvidt lys cirka 15 sekunder før kollisionen og satte skibet i fuld bak. Kort efter mærkede han et stort bump, fortæller han. Han prøvede efterfølgende at få skibet under kontrol ved at sejle fremad.