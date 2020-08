Stortalent skifter AC Horsens ud med Ajax

Superligaklubben AC Horsens har fredag solgt det 16-årige stortalent Jeppe Kjær til den hollandske fodboldklub Ajax Amsterdam.

Det oplyser klubben fredag aften på sin hjemmeside.

AC Horsens-træner Bo Henriksen jubler over, at Jeppe Kjær nu får opfyldt sin drengedrøm.

Læs også 51-årig mor til fem skaber sensation til VM i crossfit

- Det her er tæt på den ultimative case for alle parter, og vi kan kun ønske Jeppe Kjær, familien og Ajax stort tillykke med det her drømmeskifte, udtaler han til Horsens hjemmeside og fortsætter:

- Han kommer ned til en klub, der har fuldstændig styr på alle detaljer i forhold til unge spillere, og han får de bedste rammer, han kan ønske sig. Det har han om nogen også fortjent, og jeg er lykkelig på hans vegne.

Transferrekord

AC Horsens oplyser ikke, hvor mange penge der ruller ind på kontoen fra Holland, men den jyske klub kalder det et rekordsalg.

- Vi har haft en positiv og konstruktiv dialog med Ajax og Jeppes familie gennem hele forløbet, og det har ført til en aftale, som alle kan være meget tilfredse med. For os som klub er det klart det største salg nogensinde, og det bliver svært at overgå, udtaler klubben.

Læs også 77 nye smittede i Aarhus: Vi skal gøre alt, hvad vi kan, siger overlæge

Jeppe Kjær, der som kun 16-årig fik debut, nåede kun at spille 11 førsteholdskampe for AC Horsens.

Ajax Amsterdam oplyser på deres hjemmeside, at de har skrevet kontrakt med stortalentet til 2023.