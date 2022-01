Stort område skal omdannes til vild natur

Et stort område i det vestlige Horsens skal omdannes til vild natur med valmuer og kornblomster.

Horsens Kommune har udset sig et 50.000 kvadratmeter stort område ved Bygholm Bakker, hvor der i fremtiden skal være masser af farverige blomster.

Området er så stort, at det omtrent svarer til otte fodboldbaner. Men mens fodboldbaner – når de er bedst – har kort, nyslået græs, er det meningen, at planterne i det nye område det meste af tiden skal have lov til at stå urørt og dermed gro vildt. Til glæde for både insekter og mennesker.