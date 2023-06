Stort område skal omdannes til skov: Flere boliger kan omringes

Her bliver et område på 483 hektar marker, landejendomme og mindre husstande nemlig udlagt til skovrejsning af den nye Højballe Skov, og det vil mere end fordoble det allerede eksisterende skov- og naturareal i området.

Drømmen om at bo i en skov kan nu, om de vil det eller ej, blive en realitet for borgerne i Vesterskov ved Horsens.

Det er et 483 hektar stort område omkring Højballegård, der bliver udlagt til skovrejsning.

Skoven skal både sikre fremtidens drikkevand i området, fungere som rekreativt naturområde for horsensianerne og bidrage til kommunens CO2-regnskab.

Frivilligt at flytte

Naturstyrelsen oplyser, at der er omkring 20 lodsejere i området, hvor der skal rejses skov.

Det er frivilligt for lodsejerne, om de vil sælge deres ejendom til projektet. Det er derfor ikke til at vide, hvornår de 483 hektar skov vil stå klar.

- Vi ved imidlertid ikke, hvor længe der går, før vi kan erhverve flere arealer. Erfaringen siger, at i løbet af 10-15 år får man erhvervet ejendommene og kan etablere skov i området, siger Anders Busse, Projektleder for skovrejsning, Naturstyrelsen Søhøjlandet

Kan tage mange år

Projektet vil derfor forløbe i etapper, i takt med at man får mulighed for at opkøbe særligt de store landbrugsområder.

- De arealer, vi har fokus på at erhverve, er de konventionelle landbrugsarealer, hvor der bruges pesticider og tilføres gødning. Men vi vil ikke spå om, i hvilken grad og i hvilket tempo, skovrejsningen i området vil forekomme, da opkøb af jord til formålet bygger på frivillighed forstået på den måde, at lodsejere frit kan vælge, om og hvornår de ønsker, at sælge deres ejendom eller dele af jorden.

- Samarbejdsaftalens løbetid på 20 år er et udtryk for parternes tålmodighed og interesse i at afvente købsmuligheder og som en del af dette finde og igangsætte gode løsninger for alle parter, siger Anders Busse.

Drømmer beboerne i de mindre ejerboliger i området om at bo i en skov, behøver de ikke at drømme længere, de kan bare læne sig tilbage og vente på, at træerne vokser ind i himlen.

- Der er intet krav om, at de sælger. Vælger man at blive boende, vil der på sigt bare komme et skovlandskab med bevoksede og åbne områder rundt om, siger Anders Busse.

De første to ejendomme i området på sammenlagt 70 hektar er allerede købt, og første etape af skovrejsningen i området vil starte i områdets nordøstlige del.