Stor utilfredshed med lokal nedlukning: Borgmester vil have kigget på reglerne

For høje smittetal har lukket Sønderbro Sogn i Horsens ned, ganske kort efter alting igen fik lov at åbne. Reglerne fungerer dog ikke efter hensigten. Det mener både erhvervsdrivende, politikere og dem vi mødte i et fitnesscenter i dag.

En af dem det rammer er Martin Ravn. Udover at være 1. viceborgmester i byen, er han også indehaver at et spritnyt padeltenniscenter, der åbnede for første gang i torsdags.