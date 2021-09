Stor eftersøgning: Kvinde forsvundet uden sko og overtøj

Politiet har onsdag morgen sat gang i en større eftersøgning, efter at en ældre kvinde forsvandt fra et plejecenter i Brædstrup vest for Horsens.

Ifølge Sydøstjyllands Politi forsvandt kvinden, der hedder Hanne, tirsdag aften fra plejecentret Klovnhøj Centret i den sydlige del af byen.

Kvinden har intet overtøj på, og hun bærer heller ikke sko.