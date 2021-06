Større vejarbejde påvirker trafikken og kan forstyrre nattesøvnen

Et større vejarbejde kommer de kommende uger til at præge trafikken i Horsens, da Søndergade skal have ny asfalt. Derfor spærres vejen helt for trafik - også cyklister - i aften- og nattetimerne, oplyser Horsens Kommune.

Trafikanter opfordres til at finde alternative ruter, busser får omlagte ruter, og så kan det give støjgener for beboerne i området.

Arbejdet finder sted på Sønderbrogade på strækningen fra Niels Gyldings Gade og Bygholm Parkvej og hen til lige efter krydset ved Spedalsø.