Stines søn blev slået ned - nu kommer hun med opråb

Den voldsomme bytur var blot sønnens anden i nattelivet, og det ryster hende, at det allerede skulle munde ud i overfald.

- Han er jo 18 år, så kan heller ikke holde ham i hånden, men det skal jo ikke være sådan her, siger Stine Grove.

Opslaget har i skrivende stund fået mere end 500 likes, 2.300 delinger og masser af kommentarer fra nær og fjern med både omsorg og forargelse over, at det overhovedet kunne ske.

Håber at der kommer handling

Stine Grove håber, at kommunen sammen med politiet og forældre kan gøre noget, så nattelivet fortsat er sjovt, men ikke føles farligt.

- Vi skal i hvert fald have gjort noget for at gøre det trygt for de unge mennesker, siger hun.

Sydøstjyllands Politi bekræfter over for Horsens Folkeblad, at der er indløbet to anmeldelser om voldsepisoder på Langelinie natten til søndag. Politiets teori er lige nu, at sagerne kan være forbundne.

- Det gør vi bl.a. ud fra, at overfaldene er sket samme sted inden for relativt kort tid, siger vagtchef Jesper Brian Jensen til Horsens Folkeblad.



Hvis man oplysninger vedrørende de to voldsepisoder, kan man kontakte politiet på telefon 114.