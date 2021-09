"Sofari" skal inspirere til mere økologi: Top-restaurant serverer Philips grise

Fra gården leverer de svinekød til blandt andre den århusianske Michelinrestaurant Domestic, og for at sikre den bedste trivsel går smågrisene for eksempel længere tid sammen med soen, end de påkrævede syv uger.

- Jeg håber, vi kan få lov til at inspirere andre til at gøre det samme. Forhåbentlig er vi med til at sætte fokus på, at dyrevelfærd er en vigtig ting og at man skal forholde sig kritisk, siger Philip Dam Hansen.