Skole for udviklingshæmmede smelter sammen med stor festival

Fire tårne peger ind mod centrum i et virvar af farver og former. Nu er det kommet i glas og ramme. På mere end seks uger Troels Krøyers værk blevet til, og det er en del af noget større. Værket er udvalgt til at være plakaten for Makværk Festivalen 2025 og understreger samtidig samarbejdet mellem Billedskolen og Kunstskolen Snurretoppen, hvor voksne udviklingshæmmede udfolder sin kreativitet. - Det var dejligt at få lidt anerkendelse, og at de kunne bruge mit arbejde, siger Troels Krøyer. Den 49-årige kunstner har været en del af Snurretoppen i 15 år, og nu skal Horsens plastres til i hans helt eget kunstværk. Et udvidet fællesskab Det er første gang, Snurretoppen bliver en del af tegnefestivalen Makværk, og det er ikke kun med plakaten. I løbet af festivalen bliver alle inviteret ind i værkstedet, hvor de kan komme helt tæt på kunstnerne, værkerne og arbejdsgangene. - Det er megafedt, jo mere vi får åbnet op for alle kulturstationerne i Horsens, jo mere vi får peget på hinanden og vist, at man kan være en del af et kreativt fællesskab, jo bedre er det for alle parter. Så vi er helt vildt glade for det her samarbejde, siger Suzanne Taylor, projektleder på Makværk Festival. Ser man bort fra kunsten, så er netop det at samles i et fællesskab, det der kendetegner Snurretoppen.

Helene Engelund, Suzanne Taylor, Troels Krøyer, Stig Josefsen og Peter Evald Jensen fra henholdsvis Billedskolen og Snurretoppen i Horsens. / Foto: Emma Rixen Hedegaard, TV SYD

- Det passer som fod i hose, og jeg er rigtig glade for, at Makværk og Billedskolen har rakt ud til os. Kulturen skal samarbejde, synes jeg, siger Stig Josefsen, daglig leder hos Snurretoppen. Han glæder sig over, at Snurretoppen i år bliver en del af Makværk, og det samme gør Troels Krøyer, der får mulighed for at vise andre, hvad han går og laver, når han fire dage i ugen møder ind ved sit arbejdsbord. Faste rammer De i alt 15 elever på kunstskolen har hver sin stil og hver sit sted at arbejde ud fra. Troels Krøyers arbejdsbord står i et hjørne op ad et stort vindue, og det er herfra, han blandt andet har skabt Makværk plakaten. Han holder fri om torsdagen, men han nyder at komme på skolen de andre dage. - Det er fællesskabet med andre, der har samme interesse, siger Troels Krøyer.

Eleverne modtager undervisning, men arbejder også med mange af deres egne projekter. - Formålet er at skabe trivsel og en dagligdag for dem, der går her, og så har vi det fælles tredje med kunsten. Det handler om, at have en dejlig hverdag, hvor man møder andre og indgår i et fællesskab, siger Stig Josefsen, daglig leder hos Snurretoppen. Troels Krøyer arbejder primært med tusch, når han laver værker, og det har han også gjort på plakaten, der snart skal vises frem i hele byen. - Jeg begyndte ved den inderste ramme, så yderrammen, og til sidst kom tårnene. Der er mange figurer, der bare kommer ud fra hovedet, siger Troels Krøyer.

Troels Krøyer bliver ofte inspireret af andre kunstnere, men laver altid sit eget. Her har han arbejdet med mennesker. / Foto: Emma Rixen Hedegaard, TV SYD