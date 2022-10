Sker igen og igen: Mysterie under havoverfladen

Og at det forsvinder så hurtigt, er et mysterie, stemmer Kjell Stockfisch, afdelingsleder i Horsens Kommune, i.

- Sammenholdt med de to andre tilfælde, kan vi sammenfattende se, at det et noget, der kommer og går meget hurtigt, og normalt tager det lidt tid. Det er meget mærkeligt, siger Kjell Stockfisch.

mm

Sten Bøgild Frandsen fortæller, at der har været flere teorier i spil, men årsagen er endnu ukendt.

- Vi har flere gæt og teorier. Alt fra naturligt fænomen, som følge af alger, der er drevet ind, til spildevand. Og det er jo observeret ad flere omgange. Det iltsvind, vi har målt er meget voldsomt, siger miljøvagten.



Indholdet af både tungmetaller og nitrat viser, at det ikke er sandsynligt, at det er hverken gødning eller flyvaske, så mulighederne er kredset lidt ind.



- Det er ikke umuligt, at det er en virksomhed, der arbejder med kemikalier opløst i vand, som de utilsigtet har hældt det i et afløb. Det sker jo af uvidenhed, eller hvis man ikke er klar over effekten. Men det kan have den uheldige effekt, at det binder ilten, forklarer miljøvagten.