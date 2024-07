Simon Becher udlejes

For et halvt år siden hentede fodboldklubben AC Horsens nyt blod til angrebet i form af Simon Becher, der skiftede fra Vancouver Whitecaps.

Nu går turen tilbage over Atlanten, for Simon Becher skal det kommende år repræsentere MLS-klubben St. Louis CITY SC.

- Simon Becher havde ikke udsigt til meget spilletid for AC Horsens, og derfor giver det god mening for os, Simon Becher og St. Louis CITY SC med et lejeophold, for han har en alder, hvor han skal spille regelmæssigt. Han er en fantastisk hårdtarbejdende og ærlig karakter, der skal behandles med respekt, og vi sender ham afsted med de bedste anbefalinger, siger sportsdirektør Esben Hansen i en pressemeddelelse.