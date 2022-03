Selvom hun er imod krigen: Russiske Nelli får trusler på sociale medier

Ukrainer er imod trusler

Oleksandra Steffensen er fra Ukraine og har været med til at arrangere en demonstration mod krigen. Men hun tager afstand fra trusler mod russere.

- Jeg siger ikke, det er forsvarligt eller okay, for vi er først og fremmest mennesker, og vi skal respektere hinanden. Men jeg tror det bliver hverdagskost, så længe konflikten er i gang. Der er mange ukrainere, der har et stort had, siger hun.