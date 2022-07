Se østjyders videodagbog fra Paris

- Nu skal vi ind og se Vingegaard. Så skal vi ind og se ham vinde, det er fandme fedt!

Sådan lyder det fra Niels Stoffer fra metroen i Paris. Han har taget turen til den franske hovedstad for at opleve den danske triumf - under den franske Triumf - fra første parket.

Og at dømme efter de videoer, som Niels Stoffer har sendt hjem til TV2 ØSTJYLLAND i løbet af dagen, er stemningen da også rigtig god.

Der er lige så mange danskere langs Champs-Élysées som på en god dag i Parken.