Samlede figurer fra knap 6000 Kinderæg, men spiste aldrig chokoladen

For der var ikke bare tale om 50, 100 eller 200 små plastikæg, men derimod tusindvis af de små overraskelser, der i årtier har fristet børn og barnlige sjæle til at købe chokoladeægget med hele tre ting på én gang: Noget spændende, noget af det du kan lege med. Og chokolade!

Og lige netop med Kinderæggene gik en særlig proces i gang, når de gik i stykker.

- Ved Told & Skat kan man få afgiften tilbage for kasseret chokolade, så vi samlede de Kinderæg, der var gået i stykker og sendte dem til Told & Skat, som vejede chokoladen. Men på et tidspunkt blev de opmærksomme på, at der var plastik inden i, og det ville de jo ikke betale for, fortæller Gerda Andersen.

- Så begyndte jeg at klemme de her plastikæg ud af chokoladen og samlede dem i en stor kasse, som jeg tog med hjem og satte op på loftet.

Børnebørn klarede op mod 2000

Her samlede de mange tusinde overraskelser støv i mange år, med én undtagelse.

- Mine børnebørn har fået lov at pakke dem op og samle figurerne, når de har været på besøg. De har vel samlet mellem 1500 og 2000 figurer, fortæller hun.