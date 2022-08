Relancerer særlig afdeling på genbrugspladser

Egentlig åbnede Horsens Kommune sidste år en afdeling for brugte byggematerialer på to af kommunens genbrugspladser, men på grund af blandt andet corona har de ikke fået så meget vind i sejlene som ønsket, og så er der jo ikke andet at gøre end at byde på kaffe og kage.

Onsdag relancerer kommunen derfor Det Grønne Hjørne, afdelingerne for genbrugte byggematerialer på genbrugspladserne i Horsens og Vedslet, for genbrug af gode byggematerialer er et vigtigt område at have fokus på, mener klima- og bæredygtighedschef i Horsens Kommune Marie Tefre.

- Der er så sindssygt mange gode byggematerialer, der ikke bliver genbrugt, så pointen er bare, at man kan aflevere dem her i stedet for at smide dem ud, siger Marie Tefre.