Rasmus er målløs: Hvem har stjålet min hjertestarter?

Han er overbevist om, at tyven ikke har vidst, at der lå en hjertestarter i bilen. Den er gemt væk under et tæppe i bunden af bilen, og han har svært ved at forestille sig, at den kan sælges. Han opfordrer i stedet tyven til at aflevere den tilbage hurtigst muligt.



- Jeg tror ikke, de kan gøre andet end at beholde den og hjælpe andre. Men hvis man er af den kaliber, at man går og stjæler fra andre, så tror jeg ikke, man er typen, der går og hjælper folk i nød, siger Rasmus Sørensen.

Ikke et enkelt tilfælde

Hos TrygFonden oplever de 5-10 gange om året, at en hjertestarter enten bliver udsat for hærværk eller decideret stjålet.



- Jeg ved ikke, hvad der får nogle til at stjæle i det hele taget - og slet ikke en hjertestarter. En hjertestarter snakker kun dansk og er derfor kun brugbar i Danmark, så jeg ved slet ikke, hvad man vil med en stjålet hjertestarter, fortæller hun.



Ifølge Grethe Thomas, der er projektleder hos TrygFonden, er det rystende, at nogle kan få sig til at stjæle en hjertestarter.

- Den yderste konsekvens, ved at Rasmus har fået stjålet sin hjertestarter, er, at han ikke har mulighed for at rykke ud og hjælpe, og det kan i sidste ende betyde, at et liv, der kunne være reddet, ikke bliver det, og det er jo skrækkeligt, fortæller hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Rasmus Sørensen har delt en efterlysning af sin hjertestarter på Facebook, hvor den er delt mere end 3.500 gange på nuværende tidspunkt.