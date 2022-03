Randers og Horsens klar med boliger til ukrainske flygtninge

Horsens har meldt klar med 100 lejligheder til Udlændingestyrelsen.

- Mange ukrainere står lige nu i en forfærdelig situation, og vi vil selvfølgelig gøre, hvad vi kan for at hjælpe. Det er Udlændingestyrelsen, der har til opgave at skaffe boliger til flygtninge, men vi er i kommunerne blevet opfordret til at melde ind, hvad vi kan stille til rådighed i forhold til indkvartering, siger Peter Sørensen (S), der er borgmester i Horsens.



Vil stoppe russisk samarbejde

Der er i begge kommuner også rigtig mange både private og virksomheder, som stiller sig til rådighed med hjælp og bidrag til indsamlinger.

Derfor er der koordineringsarbejde i gang. Randers Kommune holder i morgen, torsdag, mød med civilsamfundets organisationer, som kan være med til at organisere arbejdet.