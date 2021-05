Politi massivt til stede: Stort område afspærret

I følge Horsens Folkeblad holder der i midten af afspærringen en sort BMW med en åbentstående sidedør, hvor det indvendige af døren er ved at falde ud. Og ved siden af holder der også en anden bil.

Afspærringen betyder, at man ikke kan dreje til ind ad Østergade fra krydset i Nørretorv, ligesom man ikke kan komme ud på Østergade fra Smedegade.

TV2 ØSTJYLLAND har forsøgt at få fat i Sydøstjyllands Politi for at komme nærmere, hvad afspærringen nærmere skyldes, men de har ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

TV2 ØSTJYLLAND følger sagen.