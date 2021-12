Politi anholder mand to år inde i mystisk drabssag

Hun blev fundet om morgenen af et familiemedlem, som var taget hen til sommerhuset, efter at Iben Salling Syrik ikke var dukket op for at fodre dyr i en nærliggende stald.

Iben Salling Syrik var fraskilt og boede sammen med sin femårige søn i sommerhuset.

Stor mystik

Det vides ikke, hvordan eller hvorfor kvinden mistede livet.

Umiddelbart efter blev en person anholdt. Men i løbet af knap et døgn blev vedkommende løsladt igen. Det er ikke oplyst til offentligheden, hvilken rolle personen var mistænkt for at have spillet.