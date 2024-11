Østjyde indkaldes til landsholdet

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) annoncerer, at Danmark kan stå overfor ekstra forsvarsudgifter på op til 300 milliarder kroner for at opfylde Natos nye styrkemål. Det fortalte han under Venstres landsmøde i Herning, skriver Ritzau.

Ministeren understregede, at det store beløb vil påvirke den offentlige økonomi og den politiske debat. Han foreslår, at finansieringen kan komme fra reformer inden for international arbejdskraft og arbejdsudbud.