Oliespild giver kø på motorvej

Årsagen er et oliespild over en strækning på fem kilometer, oplyser de.

Politi og redningsmandskab er på stedet og Sydøstjyllands Politi fortæller, at oliespildet kommer fra en lastbil.

Olien har desuden formentlig forårsaget, at en anden lastbil er røget på tværs af vejen, hvilket politiet også har været til stede for at afhjælpe.

- Vi har været derude, fordi en anden lastbil er gået på tværs og kortvarigt sad fast i rabatten, siger vagtchef Lars Grønlund til TV2 ØSTJYLLAND.