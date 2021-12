Offers eksmand anholdt to år inde i mystisk drabssag

Sydøstjyllands Politi har anholdt og sigtet en 44-årig mand fra Horsens for drab på en 38-årig kvinde, som for to år siden blev fundet død i et sommerhus i Give.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Manden bliver onsdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Kolding. Ifølge Vejle Amts Folkeblad er det her kommet frem, at det er kvindens eksmand, som er sigtet for drab.

Kvinden - Iben Salling Syrik - blev fundet død i et udendørs spabad ved sommerhuset 9. december 2019.

Boede med sønnen i sommerhuset

Hun blev fundet om morgenen af et familiemedlem, som var taget hen til sommerhuset, efter at Iben Salling Syrik ikke var dukket op for at fodre dyr i en nærliggende stald.

Iben Salling Syrik var fraskilt og boede sammen med sin femårige søn i sommerhuset.