To østjyske kvinder døde i tragisk flyulykke

Det skulle have været en hyggelig søndagsudflugt, men det endte fatalt for to kvinder, mens to mænd er svært tilskadekomne og ligger i koma med brandsår på Rigshospitalet i København.

Søndag omkring klokken 16 styrtede et propelfly af uvisse årsager ned og ramte et træ på limfjordsøen Fur. Umiddelbart efter brød flyet i brand. Ombord var to par.

Det viser sig nu, at der er tale om to par fra Horsens-området, henholdsvis Horsens og en by mellem Vejle og Horsens.

Havarikommissionen skal nu klarlægge omstændighederne ved ulykken. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Trak til højre og ramte træ

Ifølge vicepolitiinspektør hos Midt- og Vestjyllands Politi Poul Vestergaard-Lau var de to døde kvinder henholdsvis 43 år og 33 år. De to mænd ombord er begge i 40'erne.

Flyet var lettet fra Billund søndag formiddag ved 11-tiden og var efter alt dømme på vej retur til Billund, da ulykken skete.

Vidner har forklaret til politiet, at flyet pludselig trak til højre, netop som det var kommet i luften fra flyvepladsen på Fur.

- Hvad der helt præcist går galt, ved vi ikke. Flyet letter fra landingsbanen, men får ikke højde nok og trækker til højre og rammer et træ, siger Poul Vestergaard-Lau til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Da politiet kommer frem til stedet, sidder de to mænd på jorden ved træerne. Vi taler kortvarigt med den ene, inden de bliver hastet på hospitalet.

De to kvinder blev fundet inde i propelflyet.

Midt- og Vestjyllands Politi oplyser mandag, at de pårørende til de dræbte og kvæstede er underrettet.

Flystyrtet skal være det første af slagsen på pladsen, siden Fur Flyveplads åbnede for 27 år siden. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix