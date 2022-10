Østjysk sejler vinder VM-guld

- Farten og fysikken er god, men jeg har haft lidt problemer med at sejle konkurrence og være mange på startlinjen, siger Rindom i en pressemeddelelse fra Dansk Sejlunion.

Hun glæder sig over, at hun formåede at holde koncentrationen til slut.

- I går (lørdag, red.) var en rigtig god dag for mig, hvor jeg fik en god føring. Men jeg har om nogen erfaring med, at det alligevel kan gå galt til sidst. Det gjorde det heldigvis ikke, og det er jeg superstolt over.