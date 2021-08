Østjysk guldvinder tilbage i hjembyen: - Det er vildt overvældende

Vil gerne inspirere

Hovedpersonen for lørdagens arrangement, fortalte, at netop de mange unge mennesker, der ser op til hende, er noget af det, der giver blod på tanden.

- Jeg føler mig utrolig beæret over at være et forbillede for unge mennesker, siger Anne-Marie Rindom og fortsætter:



- Da jeg gik ind til 'medal race', blev jeg enig med min mentaltræner om, at i stedet for at have fokus på at skulle vinde OL, så hellere have fokus på, hvor stort et forbillede jeg kunne være for alle de børn, der sad derhjemme og så med, og det gav en indre ro om, at der er noget større end at vinde guldmedaljen.

Der går ikke længe, inden Anne-Marie Rindom igen skal i aktion på vandet. Hun deltager nemlig ved 'Sail GP' i Aarhus den 21.- 22. august.