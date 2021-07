Østjysk guldhåb ligger på førstepladsen ved OL

Et af Danmarks helt store medaljehåb ved OL i Tokyo har nu indtaget en samlet førsteplads i sejldisciplinen Laser Radial.

Anne Marie Rindom fra Horsens fik bronze ved OL i Rio og håbet er, at hun også denne gang tager guld med hjem fra olympiaden.

- Der er højt humør, men jeg prøver ikke at lade mig påvirke mig alt for meget af resultaterne. Det er som at køre i en rutsjebane at være i gang over ni dage, hvis man hele tiden er påvirket af, hvordan det går, siger hun til Ritzau.