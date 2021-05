Østergaard efterlyser viden: Ingen ved, om sognenedlukninger virker

I Horsens ærgrer man sig godt og grundigt over, at smittetallene i Sønderbro Sogn betyder, at de er ramt af en lokal nedlukning.

Nedlukningen gør, at de lige nu har fået et påbud om at lukke eksempelvis fitnesscentre i sognet – til stor undren for blandt andet borgmesteren.

- En gang i mellem giver reglerne anledning til, at vi skal reflektere over dem og tænke over, om de skal justeres. Det synes jeg, der er en god anledning til her, siger Peter Sørensen (S) til TV2 ØSTJYLLAND.