Ny panoramasti åbner med børneløb

Hvis nytårsforsættet lyder på mere frisk luft og motion, bliver der mulighed for netop det i nye, flotte omgivelser i Horsens. Søndag åbner ”Tusindmeterstien” nemlig, og det giver et godt incitament til at komme ud og få rørt stængerne.

Stien er præcis én kilometer lang og går rundt om Fængslet. Her har man mulighed for at se hele Fængslet fra alle vinkler, samtidig med at man kan nyde udsigten over byen.

- Der vil være udsigtspunkter undervejs, hvor man blandt andet kan få et flot vue over Nørrestrand på sin tur rundt, siger direktør for Fængslet, Astrid Søes Poulsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Udsigten fra den nye sti rundt om Fængslet i Horsens. Foto: Fængslet

Fakta om den nye sti Stien er præcis tusind meter lang og går hele vejen rundt om Fængslet

Tusindmeterstien er en del af projektet Den Grønne Ring, der har til formål at åbne Fængslet endnu mere op for hele byen med det rekreative område omkring bygningen

Der er afmærkninger på stien for hver 100 meter

Langs østsiden af stien bliver der plantet buskads

Der vil senere komme belysning ved stien

På sigt kommer der langs ruten storytelling i form af små historier og facts om stedet

Stien går blandt andet forbi Fængslet's nye legeplads ​​​​​Kilde: Fængslet

Vil åbne området op

Den nye sti åbner officielt søndag. Her har Fængslet i samarbejde med den lokale løbeklub, Atlética, arrangeret et børneløb for alle børn til og med 13 år.

- Stien inviterer jo til liv, aktivitet og gåture – og det passer jo meget godt her i januar, hvor mange tænker lidt ekstra på sundheden, siger Astrid Søes Poulsen.

Stien er anlagt i samarbejde med Horsens Kommune. Ligesom det øvrige område omkring Fængslet bliver stien gratis at besøge for offentligheden.

I december åbnede Fængslets nye legeplads, som ligger ved siden af den Tusindmeterstien. Foto: Fængslet

Fængslet har de seneste par år arbejdet på at åbne området omkring det gamle statsfængsel mere op for offentligheden, og Tusindmeterstien er det seneste skud på stammen i den plan.

- Vi vil gerne skabe en park og et rekreativt område, som kan bruges af alle, der kommer forbi Fængslet. Det skal være et dejligt sted at opholde sig både inden døre og udenfor, siger direktør Astrid Søes Poulsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Børneløbet skydes i gang søndag kl. 11.00.