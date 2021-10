Nu kræver keramiker millioner i erstatning efter kopisag

Virksomheden F & H A/S og ernæringsekspert Christian Bitz vil blive konfronteret med et krav om betaling af flere millioner kroner i sagen, hvor keramiker Kasper Würtz blev udsat for kopiering.

Det oplyser advokat Johan Løje, der repræsenterer Kasper Würtz, der har sit værksted i Horsens.

- Det bliver et to-cifret millionbeløb, siger advokaten om erstatningskravets størrelse. Han tilføjer, at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at være mere præcis.