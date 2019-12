Nu kan hospital sende blodprøver videre i raketfart

Ventetiden kan være lang, når man er indlagt på hospitalet.

Men fremover vil patienter på Regionshospitalet Horsens ikke skulle vente lige så lang tid på blodprøvesvar som tidligere.

Her har de nemlig fået et nyt system, hvor blodprøverne bliver sendt med den såkaldte ‘rørpost’ videre til analyse.

- Patienterne kan opleve, at svarene kommer hurtigere, og på den måde kommer de hurtigere i behandling, fortæller Jesper Johansen, der er biokemiker på Regionshospitalet Horsens.

Mere tid til patienterne

Med kortere ventetid er der flere fordele for både patienter og personale.

- Tiden er afgørende i en effektiv akutafdeling. Jeg håber, at vi får mere tid til at være i nærheden af vores patienter, så vi kan give dem noget tryghed, siger Henrik Ømark, der er overlæge på akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens.

En af de patienter, der nu får glæde af det nye kommunikationssystem, er 60-årige Mona Bæk Jensen fra Odder.

- Tiden er lang, når man ligger her. Man vil jo gerne komme hurtigt ind og ud. Det er lækkert, at det kan gå så hurtigt, og godt at man kan lette arbejdsbyrden.

300 blodprøver hver dag

På nuværende tidspunkt bliver der dagligt sendt 300 blodprøver fra akutafdelingen og videre til en robot. Før det nye system skulle prøverne afleveres på gåben.

- Når prøven lander her på laboratoriet, bliver den ført direkte ud til vores analyseapparatur. Så blodprøven skal i virkeligheden ikke håndteres af mennesker, efter den er blevet taget, fortæller Jesper Johansen.