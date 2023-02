Nu kan dine møbler komme på museum

Der er lige nu en unik chance for at få sine møbler med i en udstilling på et museum. I hvert fald hvis du ligger inde med noget af det brune guld fra 70'erne.

Industrimuseet i Horsens søger nemlig nyt inventar til at opdatere sine udstillinger af arbejderboliger. Det fortæller museumsinspektør Matilde Jansen til TV2 Østjylland.

Museet har delt forespørgslen i et opslag på Facebook, da det har vist sig at være svært at opstøve på anden vis.

- Vi har ikke været i stand til at finde de møbler, vi leder efter, i genbrugsbutikker, så nu håber vi, at det her giver pote, siger Matilde Jansen.