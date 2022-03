Nu har OL-guldvinder bestemt sig om fremtiden

Den danske sejlsportsstjerne Anne-Marie Rindom har sat kursen mod mere olympisk metal.

Efter en tænkepause meddeler Rindom, at hun også vil jagte medaljer ved OL i Paris i 2024.

Hun vil også fortsat konkurrere i Laser Radial, selv om hun har overvejet at skifte bådklasse. Det oplyser hun i en pressemeddelelse fra Dansk Sejlunion.

- For at være helt ærlig, så har jeg aldrig tænkt, at jeg ikke skulle sejle laserjolle igen. Men jeg har også haft brug for en pause, hvor jeg har kunnet mærke efter, om jeg virkelig savnede det så meget, som jeg troede, jeg ville gøre - og det gør jeg, siger Anne-Marie Rindom.