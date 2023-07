Nu er første ladestander i Jylland åbnet

Den grønne omstilling indtager langsomt men sikkert vejene, og nu er der taget endnu et skridt mod at gøre el som drivkraft mere attraktiv for den tunge trafik. I dag blev Jyllands første, offentligt tilgængelige, ladestandere til lastbiler nemlig indviet i Horsens. Michael Bindzus Hansen, der er markedsdirketør hos Uno-X, er glad for, at Uno-X onsdag har kunnet åbne den første ladestander i Jylland. - Det handler om den større klimadagsorden, hvor vi alle sammen har et ansvar, siger Michael Bindzus Hansen.

Sådan ser den første jyske ladestander til lastbiler ud.

Placeringen i Horsens er ikke tilfældig, fortæller direktøren. - Den er placeret strategisk midt i Jylland, op ad motorvejen og tæt på nogle større virksomheder, som vi håber, synes det er givende, siger Michael Bindzus Hansen. Sasa Kristiansen, der er lastbilchauffør for DFDS, er en af de chauffører, der er begejstret for at køre på el. - Det er en fornøjelse. Du kan høre, at der er helt stille og roligt, og det gør, jeg føler mig mindre brugt efter en arbejdsdag, siger han.

Sasa Kristiansen, der er lastbilchauffør for DFDS, får ladet sin ellastbil op i Horsens.

Ikke imponeret Den første ladestander for el-lastbiler i Danmark åbnede i marts i Nyborg. Med den nyåbnede i Horsens er der i alt to i landet.

Og det er ikke ligefrem imponerende tal, mener Jacob Forman, der er talsmand for interesse-selskabet "Forandring Danmark", der kæmper mod kilometer-afgiften for lastbiler. - Det er svært at tage alvorligt, hvis der er nogen, der er imponeret over, at man har sat en ladestander op. For der er ikke tilnærmelsesvis den strøm, der er brug for, siger han. Men er det ikke et skridt i den rigtige retning? - Så vil jeg sige det på jysk: Det er meget bette skridt. Jeg er ikke engang sikker på, at man kan se bevægelsen i bentøjet, siger han. I Danmark er der i alt knap 300 el- og hybridlastbiler. Der kører godt 40.000 lastbiler på fossilt brændstof rundt på de danske veje.