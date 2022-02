Nu begynder vild voldssag fra Horsens

I dag klokken ni er retten sat i Horsens. Her er fire mænd anklaget for i maj sidste år at have stået bag et overfald så voldsomt, at offeret afgik ved døden seks dage senere.

De fire mænd er anklaget for vold med døden til følge, efter at de blandt andet havde banket manden og smidt ham i et bagagerum, selvom han allerede var bevidstløs.

Herefter hældte de energidrik ud over ham og kørte bagefter galt i bilen, inden de flygtede fra stedet.