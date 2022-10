Nu begynder stort asfaltarbejde

Du kan risikere at må ud på en omvej eller indregne lidt ekstra rejsetid, hvis du skal rundt i Horsens de kommende uger.

Søndag begynder arbejdet med at lægge ny asfalt på Haldrupvej. For at genere mindst muligt udføres det i aften- og nattetimerne.

Det oplyser Horsens Kommune i en pressemeddelelse.

- Haldrupvej er en af vores mest befærdede veje i Horsens med 18.000-20.000 biler i døgnet. Derfor planlægger vi arbejdet, så trafikken som udgangspunkt kan afvikles normalt fra morgen til aften. I timerne mellem kl. 18 og 05, hvor vi asfalterer den pågældende strækning ned mod sundet, kan trafikanter stadig passere, men vejen vil i tidsrummet kun være åben i én retning ad gangen. Derfor må bilister forvente lidt ventetid, siger Allan Lyng Hansen, som er afdelingschef i Affald, Trafik og Ejendomme i Horsens Kommune.