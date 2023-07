Niels må feje yndlingssted for glasskår og affald

- Om aftenen er der typisk en del unge, der hænger ud på legepladsen og drikker øl og hygger sig. Det er sådan set fint nok, at der skal være plads til alle - også de unge. Problemet er bare, at det ofte ser træls ud, når de har været der, siger Niels Povlsgaard, der også er byrådsmedlem i Horsens for Liberal Alliance.

Det er et dejligt sted, synes de, og familien kommer der ofte i dagtimerne i weekender og ferier. Men stedet bliver ikke kun brugt til at klatre og gynge.

- Jeg tror ikke, de unge smider glasskår og affald, fordi de gerne vil gøre legepladsen til et træls sted at være for børn. Jeg tror bare, de ikke tænker over, siger han.

Det er særligt skår fra knuste flasker og skrald, der er generende. For leden måtte han låne en kost i Brugsen og feje legepladsen for glasskår.

Derfor skrev han også et opslag i den lokale Facebook-gruppe for at gøre opmærksom på problemet.

- Jeg tror, det her er en udfordring i mange byer rundt omkring, så jeg ville bare gøre opmærksom på, at vi er mange forskellige, der bruger legepladsen, og at det skal være trygt og sikkert for alle at komme der, siger han.

Glasskår placeret med skarpe dele

Problemer med glasskår og affald i Hovedgård er ikke enestående. TV2 Østjylland har tidligere kunne fortælle om problemer ved en legeplads ved skolen i Harridslev nord for Randers.

Her var der så mange glasskår i sandet i sandkassen og foran rutsjebanen, at hændelsen blev meldt til politiet. Flere af glasstykkerne var placeret med skårsiden opad.

I Lystrup uden for Aarhus har der også været problemer med en gruppe unge, der har begået hærværk på en legeplads ved Børnehuset Lyset, ligesom der også er blevet stjålet redskaber og legetøj.

I Allingåbro på Djursland er det den lokale spejderklubs arealer, det er gået ud over. Her har en gruppe unge festet og begået hærværk. Der er blevet ødelagt borde-bænkesæt, sprængt bålsted, opbrudt låse, efterladt skrald og glasskår - og ikke mindst afføring.