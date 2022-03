Nicklas har ventet i måneder på kørekort: Mister elevplads

Hans sag har ligget stille siden oktober hos Færdselsstyrelsen, for Nicklas Rumph har ADHD, og det er én af de sager, der kan trække i langdrag.

- Derfor har jeg allerede måtte sig nej til én elevplads, der ligger 40 kilometer væk. Det er bare ikke en mulighed, når jeg ikke selv kan køre, siger han.

Det er Færdselsstyrelsen, som har overtaget sagsbehandlingen af den type sager, hvor en ansøger har en sygdom eller andet, som gør, at embedslægen skal godkende. Tidligere lå sagerne ved Politiet.

En kørekørtansøgning som Nicklas Rumphs skal igennem fire instanser, før den kan blive godkendt.

Tal fra en aktindsigt, som TV2 ØSTJYLLAND har fået, viser, at den gennemsnitlige sagsbehandling på denne type sager ligger på 74 dage, men også at nogle sager kan tage op til 9 måneder at behandle.

Det skyldes flere faktorer, lyder det fra Færdselsstyrelsen.

- Det skyldes bl.a. at Færdselsstyrelsen, i forbindelse med overdragelsen af området (fra Politiet, red), både har skullet ændre arbejds- og sagsgange for sagsbehandlingen, samt at vi ved ressortoverdragelsen af opgaverne skulle indhente samtykkeerklæringer i en del af beholdningen af sager, siger Færdselsstyrelsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Frygter at miste endnu en elevplads

For Nicklas Rumph føles ventetiden uendeligt lang. Han har set alle sine holdkammerater få kørekortet i hånden efter få uger.



- Nu er der kun mig tilbage, siger han.



Han forstår ikke, hvorfor hans ADHD er så stort et problem i forhold til at få kørekortet godkendt, siger han.

- Jeg tager ingen medicin og har fået at vide fra min kørelærer, at jeg kører fint. Min ADHD påvirker kun min evne til at køre bil positivt, fordi jeg er mere vaks, lyder det fra Nicklas Rumph.

Han er ved at være utålmodig, for en ny arbejdsgiver har vist interesse for ham. En drømmeelevplads, kalder han elevpladsen hos Siemens.

- Den elevplads er virkelig en stor mulighed for mig. Jeg skal bare have det kørekort inden sommer, siger han.

Og for Nicklas Rumph handler kørekortet ikke kun om at lande en elevplads. Det er også friheden i at kunne transportere sig selv, forklarer han.

- Min mor er sød til at tilbyde at køre mig, men jeg kan jo ikke bede hende køre mig så mange kilometer hver dag.

Advokat på sagen

Nicklas Rumph og hans familie er nu så frustreret over situationen, at de har hyret en advokat. De ved ikke, hvad de ellers skal stille op for at få sagen afklaret.

- Jeg ringer jævnligt til Færdselsstyrelsen, men det er undskyldning på undskyldning. De har travlt, det forstår jeg godt, men det kan jeg jo ikke bruge til noget. Jeg skulle have brugt mit kørekort for flere måneder siden, siger Nicklas Rumph.

Han forklarer også, at han er med på, at man skal undersøge, om han med sin ADHD sikkert kan færdes i trafikken, men at han skal vente så længe, er ham ubegribeligt.

Færdselsstyrelsen erkender da også, at ventetiden er for lang:

- På nuværende tidspunkt, oplever en del borgere desværre, at det tager længere tid, før deres sag er færdigbehandlet, skriver Færdselsstyrelsen i et skriftligt svar til TV2 ØSTJYLLAND.



Men der skulle være bedring på vej, lyder det også fra styrelsen.

- Indtil videre har vores tiltag bl.a. været, at vi i en kortere periode gennemfører overarbejde og har ændret i vores telefonåbningstiderne, da dette har frigivet medarbejdere til at sagsbehandle.



Så Nicklas Rumph venter lidt endnu, men har dog et håb.

- Jeg skal have det kørekort inden sommer, hvor jeg bliver færdig med mit grundforløb, ellers bliver det svært for mig overhovedet at få en elevplads.