Næsten 100 år gammelt: Ikonisk kraftværk lukker og slukker

Lige siden 1924 har Vestbirk Vandkraftværk produceret grøn strøm med vandkraft fra den sydlige del af Gudenåen.

Men snart er det slut.

Et stort naturgenopretningsprojekt vil nemlig ændre Gudenåens forløb, lige hvor Vestbirk Vandkraftværk ligger. Det betyder i simple termer, at vandet forsvinder, og at værket derfor ikke længere kan producere elektricitet.

Men det aldrende anlæg er dog også ved at være klar til at gå ind i sit otium.

- Det er ikke længere økonomisk rentabelt at drive værket. Også den nye maskine har en udløbsdato, og den er overskredet allerede for ti år siden, fortæller Naturstyrelsens arealansvarlig for Vestbirk Vandkraftværk, Per Kristensen.