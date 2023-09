Når Brian tager masken på, bliver han til Muttley og sætter hverdagen på standby

- Men det rører mig ikke det mindste, hvad andre tænker. For mig handler det om at slippe det indre legebarn løs i nogle minutter eller timer, hvorefter jeg kan tage masken af og blive mig selv igen. Det er fis og ballade, siger Brian Hertz, der er 40 år og bor i Horsens.

Men mest af alt bare et frirum, hvor han kan få lov til at opføre sig som en lille hund.

Et rollespil for voksende.

Hans hobby kaldes for Puppy Play, og han har dyrket den i fem-seks år. Når Brian tager sin lysegrønne og sorte læder-hundemaske med strittende ører på, bliver han med det samme til Muttley, som hans karakter hedder.

Navnet er inspireret af hunden i tegnefilmene "Dastardly and Muttley in Their Flying Machines" - på dansk "Stop den brevdue" - fordi Brian Hertz føler, at han kan identificere sig med figuren.

- Den er lige så irriterende som mig, så det var oplagt at vælge det navn. Nogen synes helt sikkert, at jeg er en mærkelig fætter, men jeg er totalt åben omkring det her, og jeg fortæller med glæde om, hvad det hele går ud på. Folk skal bare spørge ind til min fetish.

Far tænker sit - mor er i himlen

Hvad siger folk så, når du fortæller om det?

- Jamen, at jeg er skingrende skør. Men jeg har virkelig aldrig følt, at der var noget ondsindet i det. Mine kolleger kender til min hobby, og det samme gør det meste af min familie.

Hvad med dine forældre?

- Min far tænker vist ikke så meget over det. Jeg fornemmer mest, at han synes, det er lidt sjovt. Min mor bor i himlen, så jeg ved desværre ikke, hvad hun tænker. Jeg ville ønske, jeg kunne spørge hende, siger Brian Hertz.