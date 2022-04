Mystik om historisk bombe: Her er forklaringen

Af sikkerhedsmæssige årsager sprængte Forsvaret bomberne på stedet, men nu har det vist sig, at de ikke var helt så farlige.

- Vi forsøger altid at identificere genstanden, herunder finde ud af hvilken type ammunition vi har med at gøre. Når vi kender genstanden eller blot typen – så kan vi afgøre hvordan den skal håndteres.

- I denne opgave kunne vi ikke udelukke, at der var tale om skarpe miner, derfor blev de destrueret på stedet. Efterfølgende viste det sig, at der ikke var tale om skarpe miner, men at fyldstoffet i minerne var sand, oplyser Chalotte Sølvberg, Kontakt- og Presseofficer i Ingeniørregimentet, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ingen fare

Officeren forsikrer også om, at det ikke er noget, man skal gå og frygte under sine fødder. Minerne blev fundet ved et skovstykke på Åbjergskovvej nær Bygholm Sø, og de formodes at stamme fra 2. Verdenskrig.