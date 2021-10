Murerlærling: - Jeg er blevet afvist flere gange på grund af mit køn

Og det er ikke uden udfordringer at være kvinde i et mandsdomineret fag.

Murerlærlingen Cecilie Svoger Pedersen fik flere afslag, da hun under uddannelsen søgte læreplads.

- Der var faktisk en del, der sagde, at "du er pige, og så vil vi ikke have dig" eller "vi har ikke mod på at prøve at have en pige i vores virksomhed", fortæller hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det var da frustrerende at blive ved og ved med at søge, og hver gang fik man det samme at vide.