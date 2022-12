Mistænkt for at snage i følsomme oplysninger: Nu skal to kvinder i retten

To kvinder fra Horsens Kommune skal nu i retten, efter det i 2021 kom frem, at de uberettiget havde slået omkring 300 personer op i CPR-registeret, uden at de var berettiget til det.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De to kvinder på henholdsvis 61 og 48 år har i mere end et år været mistænkt i sagen, og anklagemyndigheden er altså nu klar til at tage sagen videre til retten.