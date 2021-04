Massiv kø plager bilister nær testcenter

- Problemet ved det specifikke testcenter på Langmarksvej er, at indkørselsvejen er kort. Når trafikken ind til testcenteret er så massiv, som den har været efter genåbningen, kommer der let kødannelser, siger vagtchefen.

Kom til tiden, ikke før tiden





Problemet med kø ses mange steder i regionen lige nu i følge Lægefaglig direktør hos Præhospitalet i Region Midtjylland, Per Sabro Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND. Han mener, at den store efterspørgslen har været overvældende for mange testcentre.

- Vi gør, hvad vi kan.Vi har haft længere åbningstider, og beder folk om at komme på ydertidspunkterne. Derudover er det vigtigt, at folk kommer til tiden og ikke før tiden, siger den lægefaglige direktør.

- I forhold til det specifikke testcenter kigger vi lige nu på en fremtidig løsning i forhold til og frakørslen til testcenteret. Det handler, i så højt omfang så muligt, om at få testcentertrafikken væk fra hovedvejen, siger

Sydøstjyllands politi forventer at køen ved Langmarksvej forsvinder stille og roligt sent på eftermiddagen.

Indtil videre er budskabet fra vagtchefen, at borgerne i Horsens og omegn udviser hensyn, også over for de andre i en eventuel kø.